Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'dan ayrılan Oğuz Gürbulak Çorum'a gidiyor

        1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sözleşmesi biten Oğuz Gürbulak vedaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'dan ayrılan Oğuz Gürbulak Çorum'a gidiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sözleşmesi biten Oğuz Gürbulak vedaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun aynı ligde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü ile anlaşma sağladığı ve resmi imzanın bu hafta gerçekleşeceği kaydedildi. Son 2 senedir Manisa FK formasını terleten Oğuz, geçen sezon 35 lig maçında görev aldı. Toplam 2860 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, 6 gol atıp 7 asist yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde
        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde
        Manisa'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Manisa'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Manisa'da orman yangını (5)
        Manisa'da orman yangını (5)
        Manisa'da orman yangını (4)
        Manisa'da orman yangını (4)