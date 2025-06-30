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        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı

        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:10
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        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı
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        MANİSA’nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında Ahmetli ilçe merkezi yakınındaki çöplük alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılan alevlerin ormana sıçraması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale başlatıldı. Salihli ve Turgutlu’dan bölgeye dozer ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Ahmetli, Turgutlu ve Salihli itfaiye amirlikleri de aktif olarak katıldı. Hava karardıktan sonra müdahaleye yer ekipleriyle devam ediliyor. Kaymakam Mehmet Kaan Kini ve Belediye Başkanı Fuat Mintaş da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin artırıldığını belirtti. Çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

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