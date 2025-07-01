Akhisar'daki yangın 4'üncü gününde; Kula ve Ahmetli de alevlere teslim (2)
TOPLAM24 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangınları sürerken; Akhisar'da 18, Ahmetli'de 2, Kula'da 2, Salihli'de 2 mahalle olmak üzere toplam 24 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.
TOPLAM24 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangınları sürerken; Akhisar'da 18, Ahmetli'de 2, Kula'da 2, Salihli'de 2 mahalle olmak üzere toplam 24 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Diğer yandan 3 ilçede süren yangınlara 8 uçak, 21 helikopter, 94 arazöz, 86 su tankeri, 35 itfaiye aracı, 48 iş makinesi ve 1138 personel ile müdahale ediliyor.
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