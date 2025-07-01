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        Akhisar'daki yangın 4'üncü gününde; Kula ve Ahmetli de alevlere teslim (2)

        TOPLAM24 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangınları sürerken; Akhisar'da 18, Ahmetli'de 2, Kula'da 2, Salihli'de 2 mahalle olmak üzere toplam 24 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:52
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        Akhisar'daki yangın 4'üncü gününde; Kula ve Ahmetli de alevlere teslim (2)
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        TOPLAM24 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

        Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangınları sürerken; Akhisar'da 18, Ahmetli'de 2, Kula'da 2, Salihli'de 2 mahalle olmak üzere toplam 24 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Diğer yandan 3 ilçede süren yangınlara 8 uçak, 21 helikopter, 94 arazöz, 86 su tankeri, 35 itfaiye aracı, 48 iş makinesi ve 1138 personel ile müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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