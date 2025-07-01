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        Hilal'i öldüren direksiyon eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet hapis

        MANİSA'da, üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) sırtından tabanca ile vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'ya (46), istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:35
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        Hilal'i öldüren direksiyon eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        MANİSA’da, üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz’ü (21) sırtından tabanca ile vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'ya (46), istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Manisa'da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül 2022'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, Şehzadeler ilçesindeki evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Lafçı, direnen Kırgöz'ün başına tabanca dayadı. Çevredekilerin müdahalesiyle arbede çıktı. Lafçı, arbededen faydalanıp kaçarken; Kırgöz'ü de tabancayla sırtından vurdu. Hilal Sultan Kırgöz yere yığılırken, Önder Lafçı yoldan geçen kamyonetin kasasına binip kaçtı. Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        EVİNDE FENALAŞTI

        Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hilal Sultan Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

        AYNI GÜN YAKALANDILAR

        Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        DAVA AÇILDI

        Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Lafçı'nın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın 'Kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET KARARI ÇIKTI

        31 Mayıs 2024'te Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmada; sanık Önder Lafçı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet ve 17 yıl hapis cezası verdi.

        İstinaf mahkemesi, birleşen dosya için verilen ceza kararını usul eksikliği nedeniyle bozdu. Bazı tanıkların dinlenmesi için dosya, yeniden Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Önder Lafçı’ya 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'bir suçu işleyememekten duyulan infialle kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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