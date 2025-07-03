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        Manisa'da çıkıp, İzmir'e ulaşan yangında 250 hektar alan zarar gördü

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dün çıkıp, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırlarına ulaşan ve ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 250 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:36
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        Manisa'da çıkıp, İzmir'e ulaşan yangında 250 hektar alan zarar gördü
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dün çıkıp, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırlarına ulaşan ve ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 250 hektar alan zarar gördü.

        Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, saat 19.00 sıralarında İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Halilbeyli Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 5 arazöz, 10 müdahale aracı, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerine ait 10 araç, 4 iş makinesi ve 20 su tankeriyle müdahale edildi. Ayrıca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na ait 5 TOMA ile vatandaşlar da iş makineleri ve traktörlerle söndürme çalışmalarına katıldı.

        4 EV HASAR GÖRDÜ

        Yangında 4 ev hasar gördü, 1 traktör yandı. Dumandan etkilenen 4 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan bölgede bulunan iki büyükbaş hayvan çiftliğinde yaklaşık 500 hayvan, son anda kurtarıldı.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün saat 21.00 sıralarında kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 250 hektar alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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