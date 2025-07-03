Manisa'da çıkıp, İzmir'e ulaşan yangında 250 hektar alan zarar gördü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dün çıkıp, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırlarına ulaşan ve ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 250 hektar alan zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, saat 19.00 sıralarında İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Halilbeyli Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 5 arazöz, 10 müdahale aracı, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerine ait 10 araç, 4 iş makinesi ve 20 su tankeriyle müdahale edildi. Ayrıca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na ait 5 TOMA ile vatandaşlar da iş makineleri ve traktörlerle söndürme çalışmalarına katıldı.

4 EV HASAR GÖRDÜ

Yangında 4 ev hasar gördü, 1 traktör yandı. Dumandan etkilenen 4 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan bölgede bulunan iki büyükbaş hayvan çiftliğinde yaklaşık 500 hayvan, son anda kurtarıldı.