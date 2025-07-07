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        Manisalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın (37) acı haberi, Manisa'daki annesi Misliye Ozan ile İzmir'deki eşi Melahat Mangura'ya verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:50
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        Manisalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın (37) acı haberi, Manisa'daki annesi Misliye Ozan ile İzmir'deki eşi Melahat Mangura'ya verildi.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması amacıyla başlatılan operasyon sırasında girdikleri mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın acı haberi, İzmir'in Seferihisar'da yaşayan eşi Melahat Mangura ile Manisa'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Misliye Ozan'a ulaştı. Şehadet haberi Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve beraberindeki ekip tarafından verildi. Şehit ailesinin İzmir'deki evinin sokağına ve Manisa'daki annesinin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Evlerin önüne taziye çadırı kuruldu.

        BABASI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

        Mangura’nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura'ya ise haber verilmediği bildirildi.

        DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan 18 Ağustos 2018 yılında evlenen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı. 5 yaşında Deniz Ece adında kızı olan şehit Mangura’nın cenazesinin Akhisar'da toprağı verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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