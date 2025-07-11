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        Manisa Basket'ten Maksvytis'e teşekkür

        BASKETBOL Süper Ligi'nde kulüpteki devir süreci netleşmediği için henüz hiçbir adım atmayan Manisa Basket, takımdan ayrılarak EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un yardımcısı olan Antrenör Kazys Maksvytis için veda mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:05
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        Manisa Basket'ten Maksvytis'e teşekkür
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde kulüpteki devir süreci netleşmediği için henüz hiçbir adım atmayan Manisa Basket, takımdan ayrılarak EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un yardımcısı olan Antrenör Kazys Maksvytis için veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Teşekkürler Kazys Maksvytis! Baş antrenörümüz Kazys Maksvytis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Manisa Basket'te Maksvytis'in yardımcısı Darius Songaila da kulüpten ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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