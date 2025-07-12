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        İki gün arayla aynı depoda yangın çıktı; kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

        MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir depoda iki gün arayla ikinci kez yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:05
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        İki gün arayla aynı depoda yangın çıktı; kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
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        MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir depoda iki gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Depodaki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 50 milyon TL zararının olduğunu belirten çiftçi İsmail Selvi (47), "Bir insan bu kadar gaddar olamaz. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasını istiyorum" dedi.

        Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Selvi'ye (47) ait depoda 9 Temmuz saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Komşularının haber verdiği Selvi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Depoya gelen Selvi yangına komşularıyla müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangında depodaki domates toplama makinesi kısmen zarar gördü.

        İki gün sonra aynı depoda saat 04.00 sıralarında bir yangın daha çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında 3 domates toplama makinesi ve 1 domates sıra açma makinesi kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri kundaklama ihtimali üzerine yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

        'DEPO ALEV TOPUNA DÖNDÜ'

        15 gün sonra domates hasadının başlayacağını söyleyen Selvi, büyük bir zarara uğradığını belirtip, gözyaşlarını tutamadı. Selvi, “2010 yılından beri çiftçilik yapıyorum. 2020 yılında domates toplama makineleri aldım. Hem kendi ürünümü hem de çevremdeki çiftçilerin mahsulünü topluyordum. İlk çıkan yangını kısa sürede söndürdük. İkinci yangında önce bir patlama sesi duyulmuş ardından çıkan yangında depo alev topuna dönmüş. Tüm makineler yandı. İtfaiye söndürdü ama artık çok geçti. 50 milyon TL zararım var. Makinelerin ikisi sigortasız, ikisi kaskolu. Maddi zarar karşılanır ama rızkıma yapılan bu saldırı çok ağır. Bir insan bu kadar gaddar olamaz. Bana zarar ver ama rızkıma neden göz koydun? Şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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