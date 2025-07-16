Manisa'daki orman yangını 20 saat sonra kontrol altında

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saat sonra kontrol altına alındı.

Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba mahallerinde dün 2 farklı orman yangını çıktı. Apak Mahallesi'nde saat 13.30’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, saat 13.30 sıralarında Seyitoba Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın ise ormana sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmaları sonlandırıldı, gece boyu alevlere karadan müdahale edildi. Seyitoba Mahallesi'ndeki yangın, müdahalelerle dün akşam saatlerinde büyük ölçüde önlenirken, alevler ise 20 saatlik çalışma sonucu bugün saat 09.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Öte yandan, jandarma ekipleri Apak Mahallesi'ndeki yangına, çiftliğinde demir kaynağı yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.