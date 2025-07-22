Manisa Basket'te Serhan Kavut sesleri
BASKETBOL Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket takımı Başantrenör Serhan Kavut'la görüşmelere başladı.
BASKETBOL Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket takımı Başantrenör Serhan Kavut'la görüşmelere başladı. Genel manajer Özgün Önver ile anlaştıktan sonra arayışlarını hızlandıran Manisa temsilcisinin Önver ile Bursaspor'da birlikte çalışan Kavut'ta karar kıldığı bildirildi. Manisa Basket'in aksi bir durum yaşanırsa rotayı yabancı çalıştırıcıya çevireceği kaydedildi. Özgün Önver, yaptığı açıklamada hedeflerinin Play-Off'a kalmak ve yeniden Avrupa kupalarına katılmak olduğunu dile getirdi. Bu arada kulüpten ayrılan son isimlerden olan Fransız skorer Hugo Besson Tofaş, kısa forvet Leon Apaydın ise Mersin Spor ile anlaşmaya vardı.
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