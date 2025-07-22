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        Manisa Basket'te Serhan Kavut sesleri

        BASKETBOL Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket takımı Başantrenör Serhan Kavut'la görüşmelere başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:23
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        Manisa Basket'te Serhan Kavut sesleri
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        BASKETBOL Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket takımı Başantrenör Serhan Kavut'la görüşmelere başladı. Genel manajer Özgün Önver ile anlaştıktan sonra arayışlarını hızlandıran Manisa temsilcisinin Önver ile Bursaspor'da birlikte çalışan Kavut'ta karar kıldığı bildirildi. Manisa Basket'in aksi bir durum yaşanırsa rotayı yabancı çalıştırıcıya çevireceği kaydedildi. Özgün Önver, yaptığı açıklamada hedeflerinin Play-Off'a kalmak ve yeniden Avrupa kupalarına katılmak olduğunu dile getirdi. Bu arada kulüpten ayrılan son isimlerden olan Fransız skorer Hugo Besson Tofaş, kısa forvet Leon Apaydın ise Mersin Spor ile anlaşmaya vardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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