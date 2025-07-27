Manisa FK'da Diallo ayrıldı

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak 24 yaşındaki Malili orta saha Demba Diallo ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Demba Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Demba Diallo’ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Manisa FK'da 4 sezon geçiren Diallo, geçen sene 1'inci Lig'de 33 maça çıktı. Toplam 2054 dakika süre alan Malili 3 gol attı. Manisa FK yaz döneminde Diallo'nun yanı sıra Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji, Armin Hodzic, Dino Arslanagic ve Birkan Yılmaz'la yollar ayrılmıştı.