AK Parti'li Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret

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MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Bardakçı Mahallesinde tarlada çalışanları ziyaret eden Kıvırcık, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile fasulye tarlasında hasat yaptı.

Söğütçük ve Mahmutlar mahallelerini de ziyaret eden Kıvırcık, vatandaşların taleplerini dinledi.

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