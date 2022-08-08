Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İzmir'e gittiği tespit edilen araçta, bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.B (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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