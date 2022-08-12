TÜGVA'nın Manisa'daki yaz okulu sona erdi

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MANİSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen yaz okulu, kapanış töreniyle tamamlandı.



TÜGVA Manisa İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen törene TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da katıldı.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra spor ve sanat etkinliklerine de katıldıklarını söyledi.



Enes Eminoğlu, yaz okulunun bu yıl Manisa'da 1500'e yakın öğrenci ile yapıldığını, gelecek yıl 3000'e yakın öğrencinin katılımını beklediklerini ifade etti.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser de öğrencileri tebrik etti.

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