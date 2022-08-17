Manisa'da kadın muhtardan çocuklara ücretsiz spor kursu

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MANİSA (AA) - Manisa'da, Muhtar Zuhal Güneş'in girişimiyle düzenlenen ücretsiz yaz kursunda 100'e yakın çocuk spor eğitimi alıyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi'nde, muhtar Zuhal Güneş'in çabalarıyla çocuklar için yaz spor kursu açıldı. Hatice Görgülü İlkokulunda düzenlenen kurslarda gönüllü öğretmenler tarafından yaklaşık 100'e yakın çocuğa futbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm alanında eğitimler veriliyor.

Muhtar Güneş, gazetecilere, kurs için gerekli spor malzemelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin ettiğini söyledi.



Haftada 4 gün açık olan kursun gelecek ayın ortalarına kadar süreceğini vurgulayan Güneş, "Çocuklarımızın topluma faydalı birey olmalarını amaçlıyoruz. Her gün burada spor yapıyorlar, aileleri de gelip onları izleyebiliyor. Böylelikle bilgisayar, telefon ve tablet oyunları oynamayı da en aza indiriyorlar. Ayrıca çocuklar haftada 4 gün düzenli spor imkanı buluyor." dedi.

Öğretmen Sercan Tunç da yaşadığı mahalledeki çocuklara katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirdi.





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