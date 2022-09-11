Yunusemre'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine Zübeyde Hanım Caddesindeki temizlik malzemesi satan bir işyerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda kaçak 60 kilogram kıyılmış tütün ve 8 bin 400 dolu makaron, 13 bin 400 boş makaron 1 kompresör,1 sigara basma makinesi ele geçirildi.

G.T. (32) ve R.T. (40) gözaltına alındı.

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