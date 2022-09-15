AK Parti'li Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl'de temaslarda bulundu

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MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl'de sanayi esnafını ziyaret etti.

Özkan, kahvaltı programında bir araya geldiği sanayi esnafının sorunlarını dinledi.

Programın ardından geçen hafta vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Çelebi’nin ailesini de ziyaret eden Özkan, Kızılçukur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu'nu da ziyaret eden Özkan'a partisinin Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ve partililer de eşlik etti.







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