Manisa'da iş yeri bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Halil Erdoğan Caddesi'ndeki iş yerinin bahçesindeki atık dondurma dolapları yandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.





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