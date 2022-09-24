Manisa'da silahla ateş edilmesi sonucu bir evde hasar oluştu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evin balkon camları ve pencereleri, tabancayla ateş edilmesi sonucu hasar gördü.



Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6266 sokakta A.K'ye ait eve kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Balkon camları ve pencerelerde hasarın oluştuğu olay sırasında evde bulunan A.K'nın ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

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