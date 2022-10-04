Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen H.T'nin (30) üst aramasında 71 gram metamfetamin ve 3 sentetik ecza hap ele geçirildi.

H.T emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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