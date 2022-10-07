Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket etti.

Manisa FK'de kart cezalısı Domgjonas'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alioune Ba ve Edgar Prib, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eyüpspor ile Manisa FK arasında Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

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