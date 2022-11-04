Akhisar'daki Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda sona yaklaşıldı

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MANİSA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akhisar ilçesinde inşa edilen Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Akhisar ilçesine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak baraj inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaz ayları boyunca yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirterek, baraj dolgusun planlanandan 3 ay önce bitirdiklerini duyurdu.

Projenin kentin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akca, "Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı hem Akhisar ilçe merkezine içme suyu sağlayacak hem de 24 bin 520 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine hayat verecek. Gövde dolgusunu tamamlayarak şu anda inşaata yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Vana odası imalatlarını da yakında bitireceğiz. İhalesini yaptığımız Akhisar-Sındırgı kara yolu viyadük inşaatı da tamamlanır tamamlanmaz barajda su tutmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akca, projenin, 33 milyon 390 bin metreküp depolama hacmiyle bölgenin en önemli barajlarından biri olacağını aktardı.



Akhisar Ovası'nda 24 bin 520 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacaklarını vurgulayan Akca, şunları kaydetti:



"Modern sulama sayesinde verim artacak, sulama maliyetleri azalacak. 2022 yılı rakamlarıyla bölge çiftçimiz her yıl ortalama 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Üreticimizin yüzü gülecek. Ayrıca 1225 kişiye de istihdam olanağı yaratılacak."

Projenin, 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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