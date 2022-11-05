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Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Murat Ciner

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 16, Cruz 7, Gani Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 6, Anosike 2, Berkay Sinirlioğlu, Mustafa Baki Görür 8, Michalak 6, Yiğit Baran Sarıkaya 3, Kevin Kaspar,

Türk Telekom: Berk Demir, Rıdvan Öncel 5, Grant 13, Bouteille 10, Jones 13, Taylor 8, Mehmet Yağmur, Semih Erden 5, Erkan Yılmaz 8, Sestina 12, Boran Güler 3, Alihan Demir

1. Periyot: 7-13

Devre: 29-25

3. Periyot: 45-55





MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 77-50 mağlup etti.



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