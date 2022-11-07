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Manisa'da eniştesini ve arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Manisa'da eniştesini ve arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. (33) ile eniştesi Ş.E. (34) ve arkadaşı C.K. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgeye gitti.

Bir süre sonra H.B. ile eniştesi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B yanındaki tabancayla Ş.E. ve C.K'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Ş.E'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerinden uzaklaşan H.B, C.K'den zorla aldığı iddia edilen 60 bin lirayla saklandığı başka bir arkadaşına ait evde yakalandı.

H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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