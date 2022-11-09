İzmir'deki depremde balkondan atlayarak hayatını kaybeden genç okulunda anıldı

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MANİSA (AA) - İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde evinin balkonundan atlayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral için öğrencisi olduğu Manisa Celal Bayar Üniversitesinde anma töreni düzenlendi.

Turgutlu Meslek Yüksekokulundaki sınıfta gerçekleştirilen törende, dua edildi, arkadaşları Saral'ın sırasına karanfil bıraktı.

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, 4 Kasım'da saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış, ilk tespitlere göre 20 kadar binada hasar oluşmuştu.

Deprem sırasında 4. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralanan Efe Altay Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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