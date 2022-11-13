Manisa'da elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sarıpınar Mahallesi'nde, S.Ö. idaresindeki 45 ATN 665 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sürücü S.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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