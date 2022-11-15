Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.E (30) ile K.Ö, Barbaros Mahallesi 4550 sokak üzerinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından bıçakla yaralanan A.E. yakınında bulunan Şehit Özdemir Polis Merkezine sığındı.

Ekipler şüpheli K.Ö olay yerinde gözaltına alındı.

Polis merkezine çağırılan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından A.E’yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

A.E’nin hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi.

K.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi









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