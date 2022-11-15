Manisa'da aracında tarihi eser elen geçirilen kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğindeki 47 maske ile 31 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine H.T'nin kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta tarihi eser niteliğindeki Batı Afrika kültürüne ait 47 maske ile 31 obje ele geçiren jandarma, H.T'yi gözaltına aldı.

H.T'nin işlemleri sürüyor.

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