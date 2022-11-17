Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA(AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir bağ evi ve iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kilo 659 gram esrar ele geçirildi, yakalanan kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretim ve satışının yapıldığı belirlenen bir bağ evi ve iş yerine operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 659 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Yakalanan D.K (58) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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