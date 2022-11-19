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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK-Erzurumspor FK maçının ardından

AA

Manisa FK-Erzurumspor FK maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Levent Eriş, ikinci yarıda Yannick Stark'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmalarına rağmen gösterdikleri mücadelenin karşılığının galibiyet olduğunu söyledi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından ilk yarısı ve ikinci yarısı oldukça farklı bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, ilk yarıda pozisyon üretemediklerini, talihsiz bir sakatlık sonucu oyuncu değiştirmek durumunda kaldıklarını kaydetti.

İkinci yarıya ise büyük bir istekle başladıklarını vurgulayan Eriş, 57. dakikada Stark'ın gördüğü kırmızı karta kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade etti.

Eriş, bir kişi eksik kaldıktan sonra büyük bir fedakarlıkla mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, "Eksik kaldıktan sonra oyuncularımın ortaya koydukları şahsiyeti gururla izledik. Eksik oynadığımız aşağı yukarı 40 dakikada kaçırdığımız goller var, müthiş pozisyonlar bulduk, rakibe duran top haricinde pozisyon vermedik. Bu yüzden ikinci devrede gösterilen mücadelenin takdire değer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Müsabakayı kazanmaya yakın taraf olduklarını aktaran Eriş, "Çok fazla net pozisyonumuz vardı, kazanmaya yakındık ama bazen futbolda bu var. Ne kadar çok isteseniz de olmuyor. 10 kişi kalmış takımın verdiği bu mücadelenin karşılığı galibiyetti." ifadelerini kullandı.


- Erzurumspor FK cephesi


Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Manisa FK için ligin üst sıralarına tutunma, kendileri için ise alt sıralardan kurtulma yolunda bir müsabakaya çıktıklarını dile getirerek, neticede her iki kulübün de istediğinin olmadığını belirtti.

Pozisyon anlamında keyifli bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Bilazer, oyunda zaman zaman pozisyon üstünlüğünün kendilerine geçtiğini, Manisa FK'nin sahada 10 kişi kalmasının ardından risk almaya başladıklarını, bu anlarda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

"Normal şartlarda 'Deplasmanda alınan 1 puan iyidir' diye değerlendirilse de bugün bizim için bir kayıp." diyen Bilazer, gelecek haftaki Beyçimento Bandırmaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp galip gelerek, yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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