Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 2 zanlının ikametlerine yapılan operasyonda, 13 sentetik ecza, 2,1 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 lira ele geçirildi.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve M.G.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.