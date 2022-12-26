Manisa'da 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısından düşen 74 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Subaşı Mahallesi'nde, kiremitleri onarmak için evinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Yusuf Arslan (74), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Arslan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ​​​​​​​



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