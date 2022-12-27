Akhisarlı şehitlerin anısına hayır yemeği

MANİSA (A) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, hayır yemeği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte Akhisarlı şehitler anısına Yeni Gülruh Camii önünde mevlit okutulup dualar edildi. Daha sonra şehitlerin anısına hayır yemeği ikram edildi.
Programa; Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Müftüsü Kamil Ayvaz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, mahalle muhtarları, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın sonunda şehit ailelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde Yasin-i Şerif, tespih ve Türk bayrağının yer aldığı hediyeleri takdim etti.