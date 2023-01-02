Manisa'da hakkında 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan" hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.D'nin saklandığı yeri tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.D'yi yakaladı.

İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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