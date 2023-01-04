Manisa'da bir miktar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı.

Eve baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada 400 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.Ç. (49) ve İ.K (40), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.