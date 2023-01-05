Kula'da marketler denetlendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi, gramajı ve fiyat etiketlerini inceledi.
Raf ömrünü tamamlayan ürünler el konulduktan sonra imha edildi.
Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, gazetecilere, "Denetimlerimizde özellikle raf ömrü, kasa ve stant fiyatı ile stok kontrollerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın alışveriş sonrasında fişlerini kontrol ederek tutarsızlıkları zabıta müdürlüklerine bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.