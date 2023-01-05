Kula'da marketler denetlendi

Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi, gramajı ve fiyat etiketlerini inceledi.



Raf ömrünü tamamlayan ürünler el konulduktan sonra imha edildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, gazetecilere, "Denetimlerimizde özellikle raf ömrü, kasa ve stant fiyatı ile stok kontrollerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın alışveriş sonrasında fişlerini kontrol ederek tutarsızlıkları zabıta müdürlüklerine bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.