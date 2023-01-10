Soma'da yeni stadın temeli atıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 6 bin seyirci kapasiteli stadın inşaatına başlandı.



Yıkılan Nazım Yavuz Stadı'nın yerine yapılacak Soma Stadı'nın temel atma töreni AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla yapıldı.



Törende konuşan Özkan, ilçede gençlik ve spor yatırımlarının devam ettiğini, birkaç hafta önce kapalı yüzme havuzunun açılışını yaptıklarını hatırlattı.



Yeni stadın da kısa sürede hizmete alınmasının hedeflendiğini dile getiren Özkan, "Yeni stadımızın yapımından sonra uzun yıllardır şehrimize hizmet veren Atatürk Stadyumunu da tadilattan geçirerek amatör spor kulüpleri ve gençlerimizin spor aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir tesis haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'un da hizmetinde olacağını ifade eden Özkan, tesisin 2023 - 2024 sezonuna yetiştirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Yapılan duanın ardından kurban kesilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

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