        Manisa'da 30 bin fidan toprakla buluşturulacak

        Manisa'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında yaklaşık 30 bin fidan toprakla buluşturulacak.

        Giriş: 23.03.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" programında, 2025 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

        İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunmasında en büyük gücün ormanlar olduğunu belirterek, kent genelinde 13 farklı noktada yaklaşık 30 bin fidanın dikileceğini söyledi.

        Programa Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik ve Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

