Manisa'da 30 bin fidan toprakla buluşturulacak
Manisa'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında yaklaşık 30 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" programında, 2025 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören alana fidan dikimi gerçekleştirildi.
İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunmasında en büyük gücün ormanlar olduğunu belirterek, kent genelinde 13 farklı noktada yaklaşık 30 bin fidanın dikileceğini söyledi.
Programa Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik ve Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de katıldı.
