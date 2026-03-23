        Salihli'de 16 yaşındaki çocuğun bıçaklandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:48
        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda 20 Mart'ta A.E. (16) ile E.E, M.E. ve V.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.E. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili E.E, M.E. ve V.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. ve V.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Özel ihtiyaçlı bireylerin eserleri sergilendi
        Özel ihtiyaçlı bireylerin eserleri sergilendi
        Manisa'da yanan alanlar yeniden yeşeriyor Manisa'da 13 noktada 30 bin fidan...
        Manisa'da yanan alanlar yeniden yeşeriyor Manisa'da 13 noktada 30 bin fidan...
        Kayıp dağcı, çukur kazıp geceyi içinde geçirmiş
        Kayıp dağcı, çukur kazıp geceyi içinde geçirmiş
        Manisa'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı: 1 tutuklama, 2 adli kontrol
        Manisa'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı: 1 tutuklama, 2 adli kontrol
        Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde üç farklı etkinlik düzenlenecek
        Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde üç farklı etkinlik düzenlenecek
        Manisa'da kayıp amatör dağcıyı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor M...
        Manisa'da kayıp amatör dağcıyı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor M...