Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'nun Urgandı Mahallesi'nde temaslarda bulundu.



Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş'tan bilgi alan Karadeniz, Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Urganlı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Karadeniz, konuşmasında, "Şunu unutmayın, neyi hedeflediyseniz, polislik, aşçılık, öğretmenlik, mimarlık ona ulaşmak için gayret göstereceksiniz, çalışacaksınız. Tabi bu arada çalışırken, okulunuzda olsun, dışarıdaki ortamınızdaki olsun sosyal, sportif faaliyetlerinizi sakın bırakmayın. Onlar da çok önemli sizin gelişiminiz açınızdan. İnternetle sınırlı ölçüde irtibatınız yine olsun, ondan da tamamen koparsanız o da tamamen dünyadan kopmak olur" ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, daha sonra ise Urganlı Aile Sağlığı Merkezi ile Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, buradaki görevlilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karadeniz'e Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile ilçe protokolü de eşlik etti







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