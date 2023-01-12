Demirci'de Şiir Vakti programı düzenledi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde şair ve sunucu İbrahim Sadri'nin katılımıyla Şiir Vakti programı düzenlendi.

Demirci Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa şair ve sunucu İbrahim Sadri katıldı.

İbrahim Sadri, "Sevda Sokağı", "Adam Gibi", "Öğretmen" ve "Mihriban" gibi birçok şiiri seslendirdi.

Programın sonunda Sadri, seslendirdiği "Hoşçakal Annem" şiiri ile salonda duygusal anlar yaşatırken, türkülerle de katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

İbrahim Sadri, ilçeye gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek gelen misafirlere teşekkür etti.





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