Akhisar TSO'dan üyelerine "Dış Ticaret Uzmanlığı" eğitimi

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MANİSA (AA) - Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından üyelere Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi verildi.

Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sami Karaoğlan, Akhisar’da dış ticaret üzerine eğitim eksikliği olduğunu fark ettiklerini ve bu yönde adım atarak eğitim programını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Karaoğlan, üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından eğitimciler, ATSO üyelerine sunum yaptı.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.





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