Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Soma ilçesinde gelen ihbarlar, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 28 sentetik hap, 25 gram esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat, 3 ruhsatız tüfek ile buna ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.









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