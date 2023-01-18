Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksoy Akhisar'ı ziyaret etti

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MANİSA (AA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Akhisar'da partililerle bir araya geldi.



Partisinin ilçe binasında partililerle buluşan Aksoy, iktidara gelmeleri halinde göç konusu üzerine atacakları adımlarla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini, bir iki hafta içerisinde bu konunun kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Aksoy, Millet İttifakı'nın bir sonraki toplantısının 30 Ocak'ta yapılacağını hatırlatarak altılı masanın üzerinde uzlaşı sağladığı konuların bu toplantıda gündeme geleceğini bildirdi.



Programı kapsamında Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ve esnafı da ziyaret eden Aksoy'a partisinin Manisa İl Başkanı İdris Mecek ve İlçe Başkanı Ergin Kolçe de eşlik etti.

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