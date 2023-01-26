Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa-İzmir kara yolunun Atatürk Mahallesi kesiminde, Sümeyra Demir yönetimindeki 45 ADY 653 plakalı otomobil, aynı yönde giden Abdilselam Anik'in kullandığı 45 AK 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüleri ile Abdilselam Anik'in yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ematillah Anik yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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