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Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 18, Cruz 14, Williams 4, Mustafa Baki Görür 8, Anosike 11, Ata Kahraman, Roberson 23, Gani Erdi Gülaslan 3, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 1



TOFAŞ: Gray 18, Berk İbrahim Uğurlu 4, Milaknis 13, Tolga Geçim 3, Toure 14, Thompson 7, Berke Büyüktuncel 6, Batın Tuna, Mcintyre 11, Ege Demir

İlk periyot: 18-13

Devre: 37-32

Üçüncü periyot: 58-63





MANİSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği TOFAŞ’ı 82-76 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk 5 dakikasını 11-6 önde geçtiği periyodu, Mustafa Baki Görür'ün etkili oyunuyla 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta da farkı koruyan ev sahibi ekip, Anosike’nin boyalı alandan bulduğu sayılarla müsabakanın 15. dakikasına 27-17 önde girerek farkı 10 sayıya çıkardı. Konuk ekip, Mcintyre ve Toure ile etkili olmaya çalışsa da baskısını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 37-32 üstün gitti.

TOFAŞ üçüncü periyodun başında Thompson ve Gray’ın sayılarıyla müsabakada ilk defa öne geçerek skoru 38-37’ye getirdi. Ev sahibi ekip Cruz ve Roberson’un sayılarıyla 26. dakikaya 52-49 önde girse de TOFAŞ, etkili oyununu sürdürerek periyodu 63-58 önde bitirdi.

Son çeyrek çekişmeli başladı, karşılıklı basketlerle oyunda üstünlük 2 kez el değiştirdi. TOFAŞ, Gray'ın sayılarıyla son 5 dakikaya 72-68 önde girse de Manisa Büyükşehir Belediyespor, son bölümde Tarrant ve Roberson'un sayılarıyla müsabakadan 82-76 galip ayrıldı.

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