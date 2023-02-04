TDP Genel Başkanı Sarıgül, Manisa'da partililerle buluştu

MANİSA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Manisa'da partilileriyle bir araya geldi.

Mustafa Sarıgül, partisinin Manisa İl Başkanlığınca Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ege Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde Manisa'nın desteğine talip olduklarını vurgulayan Sarıgül, "Tarımın dünyada stratejik önemini tahıl koridoru krizinde gördük. Şükür ki çözüldü. Eğriye eğri doğruya doğru. Cumhurbaşkanının aldığı tavrı takdir ediyoruz amma velakin eksiklikler almış başını gidiyor. Yaşayarak bunu hissediyoruz." dedi.

Tarımsal ürünlerin iyi pazarlanamadığını ve değerini bulmadığını savunan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türk Hava Yolları dünyada bir marka olmuştur. İnanıyorum ki üzümü de bir marka haline getirebiliriz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında çiftçimiz rahat bir nefes alacak. Tarlada fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim. Çiftçi ekecek, yıl sonunda en az ekim masrafından fazlasını biz vereceğiz. Tüm işlemlerde çiftçi belediyelerle veya bölgenin bakanlık yetkilileriyle muhatap olacak. Bizim yönettiğimiz Türkiye, bolluk, bereket Türkiyesi olacak, bizim yönettiğimiz Türkiye, güler yüzlü, mutlu bir Türkiye olacak."​​​​​​​

Toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.





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