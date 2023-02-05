Manisa FK-Samsunspor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "İki taraf da maçı kazanabilirdi, sonuçta 1 puan aldık ama bu kısa zaman için kar gözükebilir." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakipleri Yılport Samsunpor'un son haftaların formda ekiplerinden biri olduğunu belirterek, kendisinin Manisa FK başında ilk maçı olmasına rağmen ligin liderine karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Manisa FK'nın başında müsabakaya 3 günde hazırlandığını hatırlatan Koşukavak, kısa sürede beklentilerine yanıt veren oyuncularına teşekkür etti.

Koşukavak, şöyle konuştu:

"Üstünü çizmek gerekirse 3 günde bana verdikleri cevap, sahadaki enerji ve motivasyonları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçta oyun başlar başlamaz biraz zorlandık sonra oyuna ortak olduk. Gelgiti çok olan bir maç oldu. Rakibimiz son 2-3 maçından farklı bir oyun dizilimiyle karşımıza çıktı. Skoru bulduktan sonra 3-4-3'e döndüler. İki taraf da maçı kazanabilirdi, sonuçta 1 puan aldık ama bu kısa zaman için kar gözükebilir. Ben ve ekip arkadaşlarım, Manisa FK'nin ilerleyen zamanda bu ligin iyi takımlarından olması anlamında elimizden gelen her şeyi yapacağız."





- Hüseyin Eroğlu: "Kazanma adına tempolu ve üretken oyun oynadık"





Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve Manisa'ya kazanmaya geldiklerini anlatarak, "Kazanma adına tempolu ve üretken oyun oynadık, penaltı dahi kaçırdık. Manisa FK'de kaleci Ömer Kahveci önemli kurtarışlar yaptı. Takımımla gurur duydum maçı kazanma adına her şeyi yaptık, birçok pozisyon kaçırdık ama deplasmanda oynamak kolay değil. Manisa FK’nin iç sahada önemli bir istatistiği var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, sonuç bizim lehimize olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Müsabakayı kaybedecek pozisyonlar da verdiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kazanacağımız maçı kaybedebilirdik. Bugün akademimizden yetişen Yunus Emre Çift, iyi bir performans ortaya koydu ve güzel bir gol attı. Her puan değerli, 2 puan yitirdik ama 1 puan bile bizim için değerli, şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzdeki hafta Rize maçı var, taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Gönül isterdi kazanmak ama berabere bitti. Eksiklerimizi iyi değerlendirip önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."

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