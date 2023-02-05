Kanserden ölen polis memuru, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

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MANİSA (AA) - Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında vefat eden polis memuru Burcu Doğan'ın cenazesi, Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.



Burcu Doğan için Çataloluk Camisi'nde tören düzenlendi. Namazı İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam kıldırdı.

Cenaze, mahalle kabristanında toprağa verildi.

Törene Demirci Kaymakam Vekili Görkem Nalçacı, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, il emniyet müdür yardımcıları Birol Muşlu, Hüsnü Uz, İlker Çetinkaya ile mesai arkadaşları katıldı.





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