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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Manisa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü,

Akıncılar Mahallesi, Alçıtepe Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında Aysu Bilge'nin oturduğu dairede, yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, daireyi sardı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Aysu Bilge ve 3 yakını, ekiplerce tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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