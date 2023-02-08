Manisa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü,

Akıncılar Mahallesi, Alçıtepe Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında Aysu Bilge'nin oturduğu dairede, yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, daireyi sardı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Aysu Bilge ve 3 yakını, ekiplerce tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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